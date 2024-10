Il raid e le esplosioni, Turchia attacca obiettivi Pkk in Iraq e Siria – Video (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – raid della Turchia contro obiettivi del Pkk sia nel nord dell'Iraq che in Siria. Secondo il ministero della Difesa di Ankara, "sono stati colpiti e distrutti 32 obiettivi appartenenti ai terroristi" dopo l'attacco di ieri nei pressi della capitale che ha fatto almeno cinque morti e 22 feriti all'ingresso della sede delle Turkish Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) –dellacontrodel Pkk sia nel nord dell'che in. Secondo il ministero della Difesa di Ankara, "sono stati colpiti e distrutti 32appartenenti ai terroristi" dopo l'attacco di ieri nei pressi della capitale che ha fatto almeno cinque morti e 22 feriti all'ingresso della sede delle Turkish

Attentato ad Ankara - il governo turco accusa il Pkk : confermati i raid contro 32 obiettivi legati al Partito dei lavoratori del Kurdistan - . Dopo l’attacco di ieri nei pressi della capitale Ankara, la Turchia ha confermato nelle scorse ore raid contro target legati al Pkk, nel nord dell’Iraq e in Siria. Solo nel tardo pomeriggio di ieri, il ministro della Difesa turco Yasar Guler ha accusato il Pkk, Partito dei lavoratori del Kurdistan, di essere dietro l’attentato: “Ogni volta diamo loro la punizione che meritano. (Ilfattoquotidiano.it)

Turchia - 'raid sul Pkk in Iraq e Siria - distrutti 32 obiettivi' - Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver colpito "32 obiettivi" del Pkk e dei suoi alleati nel nord dell'Iraq e in Siria, dopo l'attentato che ha provocato almeno 5 morti ad Ankara e che il governo ha attribuito al Partito curdo dei lavoratori. "In conformità con i nostri diritti di autodifesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è stata condotta un'operazione aerea contro obiettivi terroristici nel nord dell'Iraq e in Siria: un totale di 32 obiettivi appartenenti ai terroristi sono stati distrutti con successo", riferisce il ministero in una nota, precisando che le "operazioni aeree continuano". (Quotidiano.net)

