Il dottore non spia ma tanto meno uccide

Lettera aperta al presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici Filippo Anelli: «Finalmente si ribadisce una verità spesso dimenticata: il nostro obiettivo è curare».

Silvio Garattini: “Un medico non farà mai il delatore. Il nostro segreto è sacro” - Intervista al farmacologo sulla nuova legge contro la gestazione per altri: “Sono contrario alla pratica, ma con le difficoltà della nostra sanità non mi pare ... (repubblica.it)

Roccella: «Denunciare i casi di maternità surrogata». I medici: «Nessun obbligo, il nostro dovere è curare» - Anche i medici, come i pubblici ufficiali, saranno tenuti a segnalare alla Procura i casi in cui sussiste la sospetta violazione della recente legge sulla maternità surrogata. A pochi ... (ilmessaggero.it)

