Goikoetxea | Maradona aveva già una lesione alla caviglia il mio contrasto non c’entrava nulla

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Stampa intervista Andonipassatostoria come il macellaio di Bilbao, l’uomo che maciullò ladiin un tristemente celebre Bilbao-Barcellona. L’intervista è a firma Antonio Barillà. Andoniè stato bandiera dell’Athletic Bilbao, mantiene il record rojiblanco di gol segnati da un difensore e ha vestito 39 volte la camiseta della Spagna, eppure c’è un’immagine che oscura tutto e macchia la carriera, l’entrata violenta su Diego Armandoal Camp Nou il 24 settembre 1983. «Quel fallo mi ha dato una popolarità sinistra, mi ricordano solo per quello. Non mi riconosco nei ritratti, nei soprannomi, nella fama di cattivo, però devo conviverci: la storia non si può cambiare»., cominciamo da quel giorno?«La partita era tesa, la rivalità tra i due club profonda.