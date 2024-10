Garrison entra a sorpresa al Grande Fratello con Martina di Amici (Di giovedì 24 ottobre 2024) Garrison oggi è entrato a sorpresa nella Casa del Grande Fratello insieme a tutto un gruppo di ballerini per esibirsi sulle note di Fame. Lo hanno fatto durante un freeze con tutti i gieffini immobilizzati e stupiti. Nel nutritro gruppo di ballerini è spiccata anche una cantante che ha partecipato alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi: Martina Giovannini. Cosa c’entra Garrison con Martina e Fame? Semplice: quello che abbiamo visto all’interno della Casa era una semplice marchetta al musical Saranno Famosi – Fame, che Garrison sta portando in giro per i teatri italiani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? – ??????? ?????? (@sarannofamosiilmusical) Un periodo di successo per Martina, nonostante non sia stata selezionata per Sanremo Giovani. Biccy.it - Garrison entra a sorpresa al Grande Fratello con Martina di Amici Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)oggi èto anella Casa delinsieme a tutto un gruppo di ballerini per esibirsi sulle note di Fame. Lo hanno fatto durante un freeze con tutti i gieffini immobilizzati e stupiti. Nel nutritro gruppo di ballerini è spiccata anche una cantante che ha partecipato alla scorsa edizione didi Maria De Filippi:Giovannini. Cosa c’cone Fame? Semplice: quello che abbiamo visto all’interno della Casa era una semplice marchetta al musical Saranno Famosi – Fame, chesta portando in giro per i teatri italiani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? – ??????? ?????? (@sarannofamosiilmusical) Un periodo di successo per, nonostante non sia stata selezionata per Sanremo Giovani.

