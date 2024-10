Liberoquotidiano.it - "Forte sdegno", dossier sui poliziotti razzisti: la mossa di Tajani contro il Consiglio d'Europa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Ho dato istruzione al rappresentante permanente italiano presso il Coe (d') di esprimere ildel governo per il contenuto inaccettabile del rapporto Ecri": a dirlo il ministro degli Esteri Antonio, che ha rilanciato la protesta formale del governo a proposito del rapporto della Commissione anti-discriminazione deld', che di fatto ha definito l'Italia un Paese "razzista" sia dal punto di vista politico che delle forze dell'ordine. "Le nostre forze dell'ordine non sono razziste - habattutoin un post su X -. Pretendiamo rispetto per chi serve l'Italia garantendo la sicurezza di tutti". A parlare diè stato anche il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.