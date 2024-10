Festival delle Regioni, attivato lo spazio in piazza del Ferrarese. Emiliano: "Invito tutti i baresi a partecipare" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina ha fatto un sopralluogo nell’area del Villaggio delle Regioni, a Bari in piazza del Ferrarese, che aprirà questa sera alle 18 in occasione del Festival delle Regioni. Il Festival sarà inaugurato domani alla presenza del Today.it - Festival delle Regioni, attivato lo spazio in piazza del Ferrarese. Emiliano: "Invito tutti i baresi a partecipare" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Regione Puglia, Michele, questa mattina ha fatto un sopralluogo nell’area del Villaggio, a Bari indel, che aprirà questa sera alle 18 in occasione del. Ilsarà inaugurato domani alla presenza del

Mattarella a Bari per il Festival delle Regioni : "Collaborazione tra istituzioni essenziale per la comunità - serve mediazione" - Arriva nel teatro Piccinni accolto da un lungo applauso, e dalle note dell'inno di Mameli eseguito dalle orchestre giovanili del progetto regionale 'Note Positive'. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a Bari per la cerimonia inaugurale del Festival delle Regioni e delle... (Today.it)

Festival delle Regioni - il videomessaggio di Meloni : "Autonomia differenziata occasione per dimostrare capacità di classi dirigenti" - "Sono convinta che l'autonomia differenziata possa essere un'occasione per dimostrare il proprio valore e le proprie capacità. Questa riforma rappresenta una sfida per le Regioni e le sue classi dirigenti, sulla spesa e sui servizi. Ogni Regione ha la possibilità di dimostrare che serietà... (Baritoday.it)

Emiliano a Festival Regioni : Abbiamo montagne da scalare - dialogo aperto. Da noi mai parola no - Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vice presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Michele Emiliano, aprendo i lavori della seconda giornata della terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome. Festival Regioni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)