Fazzolari spegne le polemiche: "Lo scontro tra me e Giuli è del tutto inventato" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, smentisce i retroscena pubblicati dal Fatto Quotidiano e dal Foglio su presunti scontri con il ministro Alessandro Giuli Ilgiornale.it - Fazzolari spegne le polemiche: "Lo scontro tra me e Giuli è del tutto inventato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista, smentisce i retroscena pubblicati dal Fatto Quotidiano e dal Foglio su presunti scontri con il ministro Alessandro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fazzolari, 'per Giuli ho grande stima, scontro inventato' - "Anche oggi leggo ricostruzioni del tutto inventate sul mio conto. Non c'è nessuno scontro tra me e il ministro Giuli. Notizia falsa e pateticamente inventata. (ANSA) ... (ansa.it)

Fazzolari: per Giuli grande stima da sempre, scontro inventato - Milano, 24 ott. (askanews) – “Anche oggi leggo ricostruzioni del tutto inventate sul mio conto. Non c’è nessuno scontro tra me e il ministro Giuli. Notizia falsa e pateticamente inventata”. Lo afferma ... (ildenaro.it)

Raid punitivo al parco Petrarca, 15enne picchiato da coetanei con mazze e bastoni - E’ successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 ottobre: lo studente portato al San Maurizio con ferite al volto e alla schiena. Indaga la polizia ... (altoadige.it)