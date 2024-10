“Facciamo in modo che chi ha bisogno di sangue non ne rimanga senza” (Di giovedì 24 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Brindisi, col sostegno di Fondazione con il Sud, organizza per domenica 27 ottobre prossimo una raccolta di sangue, dalle ore 8 alle ore 12, presso Asl, Viale Onu.Coloro che Brindisireport.it - “Facciamo in modo che chi ha bisogno di sangue non ne rimanga senza” Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Brindisi, col sostegno di Fondazione con il Sud, organizza per domenica 27 ottobre prossimo una raccolta di sangue, dalle ore 8 alle ore 12, presso Asl, Viale Onu.Coloro che

