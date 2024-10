Lettera43.it - Europa League, dove vedere le partite di Roma e Lazio del 24 ottobre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Torna l’con la terza giornata della nuovaPhase. In campoche, dopo 180 minuti, si ritrovano in due scenari diametralmente opposti. Dopo l’inattesa sconfitta con l’Elfsborg, i giallorossi hanno ancora un solo punto e vanno a caccia del primo successo stagionale nella competizione. Stasera 24, in diretta alle 18.45 su Sky Sport e in streaming su Now Tv, affronteranno la Dinamo Kyiv in una partita che potrebbe già indirizzare la stagione. I biancocelesti invece, forti di due vittorie in altrettanti incontri con un solo gol subito, vogliono conservare la testa della classifica. Ci proveranno in Olanda,affronteranno il Twente ancora a secco di successi alle 21, in diretta sugli stessi canali.