Quotidiano.net - Elisabetta Sgarbi “L’isola degli idealisti“ fra normalità e follia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Fuggiaschi per furti nella notte brumosa, i fidanzatini Beatrice e Guido raggiungono in barca un fazzoletto di terra nel deserto d’acqua del Delta, dove vengono accolti o imprigionati (è da discutere) dalla colta e beffarda famiglia Reffi, che propone una sfida: i Reffi non chiamano la polizia, ma Guido e Beatrice devono accettare l’educazione all’onestà e redimersi. Illuministica e presuntuosa sfida, ieri nel romanzo di Giorgio Scerbanenco scritto nei primi ‘40, come oggi nel film di, noir a mezz’aria tra un certo cinema di genere e una matura poetica. Scerbanenco: "Particolari di un programma scientifico per la riabilitazione di una donna e un uomo". È, appunto.