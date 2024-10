Due poltrone letto donate al Policlinico di Bari: "Utilizzate dai caregiver dei ricoverati in rianimazione" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due poltrone letto donate al Policlinico di Bari per migliorare la permanenza dei caregivers accanto ai loro cari nei lunghi ricoveri in terapia intensiva, in un reparto di rianimazione sempre più 'aperto' all’assistenza dei familiari. La presentazione dell'iniziativa promossa da Anita Pallara Baritoday.it - Due poltrone letto donate al Policlinico di Bari: "Utilizzate dai caregiver dei ricoverati in rianimazione" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Duealdiper migliorare la permanenza deis accanto ai loro cari nei lunghi ricoveri in terapia intensiva, in un reparto disempre più 'aperto' all’assistenza dei familiari. La presentazione dell'iniziativa promossa da Anita Pallara

