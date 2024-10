Due anni di Governo, Pellegrino (FdI): nostre politiche faro di speranza per tutte le donne (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due anni di Governo, due anni di risultati e di concretezza anche nella lotta contro la violenza sulle donne. A commentare il bilancio di questi 24 mesi di Governo è Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale per Fratelli d'Italia del dipartimento tutela Vittime e capogruppo in commissione straordinaria per i diritti umani: “Come annunciato da Giorgia Meloni il 25 novembre 2023 durante la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a un mese dal suo insediamento come Presidente del Consiglio, questo Governo avrebbe posto tra le sue priorità il sostegno alle vittime. Promessa mantenuta: abbiamo approvato il potenziamento dell'applicazione del codice rosso, con lo scopo di prevenire tempestivamente ed efficacemente alcuni reati specifici ed arginare le violenze che destano grande allarme sociale. Liberoquotidiano.it - Due anni di Governo, Pellegrino (FdI): nostre politiche faro di speranza per tutte le donne Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Duedi, duedi risultati e di concretezza anche nella lotta contro la violenza sulle. A commentare il bilancio di questi 24 mesi diè Cinzia, coordinatore nazionale per Fratelli d'Italia del dipartimento tutela Vittime e capogruppo in commissione straordinaria per i diritti umani: “Come annunciato da Giorgia Meloni il 25 novembre 2023 durante la Giornata internazionale contro la violenza sulle, a un mese dal suo insediamento come Presidente del Consiglio, questoavrebbe posto tra le sue priorità il sostegno alle vittime. Promessa mantenuta: abbiamo approvato il potenziamento dell'applicazione del codice rosso, con lo scopo di prevenire tempestivamente ed efficacemente alcuni reati specifici ed arginare le violenze che destano grande allarme sociale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le marche ritrovano centralità negli anni del governo meloni : ecco i risultati ottenuti - La concertazione tra le istituzioni e gli attori del mercato è vista come fondamentale per garantire un futuro sostenibile e prospero. Attenzione alle emergenze eccezionali in corso Un altro aspetto di fondamentale importanza è la risposta del Governo alle emergenze eccezionali che hanno colpito il territorio marchigiano negli ultimi anni. (Gaeta.it)

Meloni : 2 anni buoni di governo. Tensioni Spano-Giuli - Al centro del dibattito la Manovra che è sbarcata in Parlamento. Soddisfatta la Meloni per i primi due anni di governo. Ma anche le polemiche al ministero della cultura. Servizio di Augusto Cantelmi The post Meloni: 2 anni buoni di governo. Tensioni Spano-Giuli first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Meloni e il caso Albania: «Alle accuse rispondo: il vero danno erariale sono i banchi con le rotelle» - ROMA - Galleria nazionale di arte moderna: un anno, due dimissioni eccellenti e molti "complotti" dopo. Giorgia Meloni è tornata allo Gnam. Stavolta non per il Signore degli ... (ilgazzettino.it)

Conte e i cartelli (come in «Love actually»): la strategia video del leader M5S «contro le bugie di Meloni» - Il videomontaggio sui social dell'ex premier, per fare il controcanto su manovra e i due anni di governo. Lo spunto è la scena finale del film che spopolò 20 anni fa ... (corriere.it)

Cosa ci dicono due anni di governo di questa destra - L'elemento più grave del biennio è che da subito l'esecutivo Meloni ha contraddetto regole, principi e prassi propri della forma democratica con scelte, ... (huffingtonpost.it)