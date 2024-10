Sport.quotidiano.net - Crocevia Milano, c’è l’Efes. LeDay si affida ai tifosi: "Tocca a noi trascinarli»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Olimpia riparte da Zache dal suo entusiasmo per cancellare l’incubo di settimana scorsa in Eurolega. Quella partita che ti capita ogni dieci anni, vincendo o perdendo, ma che ha reso l’EA7 protagonista dal lato sbagliato. Due punti persi in classifica, pesanti, ma solo due punti se la si vuole vedere in modo distaccato. Il rischio che possa fare più male di un semplice ko ovviamente c’è, ma può diventare anche un modo per rinascere se sarà sfruttato come punto di svolta di un inizio complicato.