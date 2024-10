Ilgiorno.it - Cremona e provincia passate al setaccio dell’Arma: dal tamponatore in fuga al drogato sorpreso al volante con la cocaina

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Viene tamponata e, quando scende a verificare i danni all’auto, pure coperta di insulti e minacce dal guidatore incapace, che poi se ne va sgommando. Ma c’è anche chi scende dalla macchina e si mette a correre alla richiesta dei carabinieri di sottoporsi al test antidroga, tentando di liberarsi di una bustina di. Risultato: perde la patente, guadagna una denuncia. Infine il terzetto denunciato per riciclaggio, quando sull’auto si scoprono borse stracolme di abiti e scarpe con ancora saldamente attaccati i dispositivi antitaccheggio. Superlavoro per l’Arma a partire da lunedì alle 8.10 in viale Indipendenza a Crema. Un’auto si avvicina alla rotatoria e rallenta per dare l’obbligatoria precedenza; il conducente della vettura che segue non si accorge del rallentamento e la tampona.