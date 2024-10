Iltempo.it - Comizio europeo di Ilaria Salis: “Non toglietemi l'immunità, rischio 24 anni di carcere”

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Prima o poi, tutti i nodi vengono al pettine. E non sempre le scorciatoie, anche quelle più articolate, arrivano a dama. Il presidente del Parlamento, Roberta Metsola, ha annunciato in plenaria a Strasburgo la richiesta di revoca dell'perpresentata dalle autorità competenti ungheresi. Una decisione, quella dei magiari, che era nell'aria, ma che ha comunque sollevato un vespaio di polemiche. La prima ad urlare allo scandalo è stata proprio la nuova stella del sinistro firmamento. «Mi auguro vivamente che il Parlamento decida di difendere lo Stato di diritto, che difenda i diritti umani e che non si pieghi di fronte alle prepotenze della democrazia illiberale di Viktor Orban – ha pomposamente affermato-.fino a 24diin un Paese in cui non ci sono le condizioni minime per un processo equo.