Chiara Ferragni incinta? La decisione di Silvio Campara non lascia dubbi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chiara Ferragni ha certamente vissuto periodi migliori. L’imprenditrice digitale, ancora nel pieno dello scandalo pandoro griffato per il quale pende l’accusa di truffa aggravata, sta mantenendo un profilo basso e si sta dedicando agli affetti più cari. Alla sua piccola Vittoria, in particolare, con la quale trascorre moltissimo tempo per rigenerarsi e affrontare le sfide che la vita ha scelto di metterle di fronte. Si è però anche parlato, ancora, della sua vita privata e della sua relazione con l’imprenditore Silvio Campara, ormai giunta al capolinea, e dal quale – si diceva – poteva addirittura aspettare un bambino. Ma come stanno davvero le cose? Chiara Ferragni incinta? Tutta la verità Una storia che sarebbe già finita, quella tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, durata il tempo di un’estate. Dilei.it - Chiara Ferragni incinta? La decisione di Silvio Campara non lascia dubbi Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha certamente vissuto periodi migliori. L’imprenditrice digitale, ancora nel pieno dello scandalo pandoro griffato per il quale pende l’accusa di truffa aggravata, sta mantenendo un profilo basso e si sta dedicando agli affetti più cari. Alla sua piccola Vittoria, in particolare, con la quale trascorre moltissimo tempo per rigenerarsi e affrontare le sfide che la vita ha scelto di metterle di fronte. Si è però anche parlato, ancora, della sua vita privata e della sua relazione con l’imprenditore, ormai giunta al capolinea, e dal quale – si diceva – poteva addirittura aspettare un bambino. Ma come stanno davvero le cose?? Tutta la verità Una storia che sarebbe già finita, quella tra, durata il tempo di un’estate.

