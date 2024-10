Gqitalia.it - Champagne francese e formaggio italiano, la combo che ci è piaciuta tantissimo

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L'idea era di prepararsi alloDay del 25 ottobre per tempo, avventurandosi in abbinamenti meno scontati. Per questo, il Bureau duItalia nei giorni scorsi ha organizzato a Milano una degustazione guidata presso Cavoli a Merenda, in corso Magenta. Abbiamo partecipato con curiosità e un filo di divertimento - senza alcun campaniliismo, al contrario - per via della storica querelle tra Italia e Francia quando si tratta di vini e. Formaggi italiani eFormaggi italiani perfetti con lo