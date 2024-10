Metropolitanmagazine.it - Carso Triestino, durante una campagna di scavi è stato rinvenuto un raro pugnale in rame risalente a 4 mila anni fa

(Di giovedì 24 ottobre 2024)a 4fa rivenuto in unadicondotta nella Grotta Tina Jama di Sgonico sul, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ritrovato una 4faina codoloalla seconda metà del III millennio a.C. – foto di Federico Bernardini © (unive.it)unadicondotta nella Grotta Tina Jama di Sgonico suldall’Università Ca’ Foscari di Venezia, su concessione del ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, e in collaborazione con l’Institute of Archaeolgy, Research Centre of the Slovenian Academy èritrovato un anticoa quattrofa.