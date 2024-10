Inter-news.it - Callegari: «Azione perfetta sul gol di Thuram. Buona prestazione di Barella»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Massimiliano, giornalista di Mediaset, nel corso di Sportmediaset ha commentato l’attuale periodo dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria contro lo Young boys grazie ae in vista della gara di domenica contro la Juventus. DERBY – Massimiliano, volto noto di Sportmediaset, in collegamento negli studi di Mediaset, ha commentato il percorso dell’Inter e il prossimo impegno di campionato contro la Juventus. Queste le sue parole: «Si parla tanto di allenatori, ma anche i calciatori fanno la differenza. Il rigore pesa tanto su Arnautovic,goldel gol dell’Inter contro lo Young Boys. Da Bastoni a, passando per Dimarco e viceversa. Evoluzione incredibile nel suo ruolo e nel modo di interpretarlo.