Calcio / Roberto Mancini, esperienza in Arabia Saudita al capolinea? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le ultime due prestazioni ed i risultati del campo contro il Giappone, sconfitta, ed il pareggio contro il Bahrain, potrebbero aver scritto la parole fine JESI, 24 ottobre 2024 – Gli ultimi risultati nelle gare di qualificazione ai mondiali in America, Messico e Canada del 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, e precisamente la sconfitta contro il Giappone ed il pareggio contro il Bahrain, potrebbero aver scritto la parola fine dell'esperienza di Roberto Mancini alla guida tecnica dell'Arabia Saudita. Il 'Mancio' era approdato sulla panchina dell'Arabia Saudita nell'estate del 2023, dopo l'uscita non senza polemiche con la Figc,  ed in particolare con il presidente Gravina, dal giro della nazionale italiana. Mancini non è riuscito a far compiere quel salto di qualità alla nazionale araba.

