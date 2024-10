Bosco in Rosa, torna la passeggiata di 700 donne per i viali del Bosco di Capodimonte e per il Santobono (Di giovedì 24 ottobre 2024) torna, con la sua quinta edizione il “Bosco in Rosa”, la passeggiata di 700 donne tra i viali del Real Bosco di Capodimonte. Un pomeriggio insieme nel nome della prevenzione, del sorriso, dello stare insieme respirando a pieni polmoni ed immergendosi nella cultura centenaria di un luogo vanto della città di Napoli. Quinta edizione sabato 2anews.it - Bosco in Rosa, torna la passeggiata di 700 donne per i viali del Bosco di Capodimonte e per il Santobono Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), con la sua quinta edizione il “in”, ladi 700tra idel Realdi. Un pomeriggio insieme nel nome della prevenzione, del sorriso, dello stare insieme respirando a pieni polmoni ed immergendosi nella cultura centenaria di un luogo vanto della città di Napoli. Quinta edizione sabato

