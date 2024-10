Borsa | Tokyo apertura in calo -084%

Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,84%) (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, seguendo la correzione del mercato azionario Usa in calo per il terzo giorno di fila, mentre si avvicina la data delle elezioni in Giappone dove prevale l'incertezza sulla tenuta della maggioranza per il partito Liberal-democratico alla guida del governo. In apertura il Nikkei cede lo 0,84% a quota 37,785.99, con una perdita di 318 punti. Sul fronte valutario va avanti l'indebolimento dello yen, sul dollaro a 152,60 e sull'euro a 164,60. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,84%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladiinizia la seduta in ribasso, seguendo la correzione del mercato azionario Usa inper il terzo giorno di fila, mentre si avvicina la data delle elezioni in Giappone dove prevale l'incertezza sulla tenuta della maggioranza per il partito Liberal-democratico alla guida del governo. Inil Nikkei cede lo 0,84% a quota 37,785.99, con una perdita di 318 punti. Sul fronte valutario va avanti l'indebolimento dello yen, sul dollaro a 152,60 e sull'euro a 164,60.

