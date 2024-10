Bologna-Milan si gioca? Intanto Camarda si allena e Fonseca... (Di giovedì 24 ottobre 2024) In attesa di capire se la sfida fra Bologna e Milan si giocherà - è in programma per sabato alle 18 ed è valida per la nona giornata di Serie Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) In attesa di capire se la sfida frasi giocherà - è in programma per sabato alle 18 ed è valida per la nona giornata di Serie

Bologna-Milan - caos totale : dallo 0-3 a tavolino al campo neutro - tutti gli scenari - Bologna-Milan, in programma sabato per la nona giornata di serie A è diventata un caso, o meglio “un caos”. Oggi, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha emesso un’ordinanza che vieta lo svolgimento della gara, prevista per il prossimo turno di ... (Thesocialpost.it)

Il sindaco Lepore : “Bologna-Milan non si gioca. Non pensiamo al calcio se …” - Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla richiesta di rinvio del match contro il Milan (Pianetamilan.it)

Bologna Milan - ecco quando verrà presa la decisione definitiva : la Lega Serie A vuole giocare - Bologna Milan, ecco quando verrà presa la decisione definitiva riguardo al rinvio o meno del match: la Lega Serie A non ha dubbi E’ attesa per domani mattina, dopo una riunione con il Prefetto, la decisione ufficiale e finale per quanto riguarda il ... (Calcionews24.com)

Bologna-Milan si giocherà in campo neutro o a porte chiuse - AGI - Dopo l'ordinanza del sindaco di Bologna che ha disposto il rinvio di Bologna-Milan di sabato alle 18 a causa del maltempo, la Lega sta esplorando ipotesi alternative per poter evitare lo slittamento ad altra data che creerebbe ulteriori ... (Agi.it)