(Adnkronos) – La Guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria la Banca Progetto. L'inchiesta della Dda "ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice 'ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall'istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo centrale di L'articolo Banca Progetto commissariata, finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta proviene da Webmagazine24.

Prestiti per 10 milioni con soldi pubblici a imprese della ‘ndrangheta: Banca Progetto in amministrazione giudiziaria - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, Banca Progetto, per aver concesso finanziamenti per oltre 10 milioni ... (unionesarda.it)

'Ndrangheta: commissariata Banca Progetto, finanziamenti a imprese clan - (LaPresse) Il tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Banca Progetto spa nell'ambito di una ... (stream24.ilsole24ore.com)

Banca Progetto e i soldi alla ‘ndrangheta: il ruolo chiave di Maurizio Ponzoni, l’agevolatore delle cosche - Sono almeno 9 le società che hanno ottenuto fondi riconducibili a lui e al sodale Enrico Barone, personaggi le cui vicende giudiziarie sono ben note. La procura: i funzionari della banca non potevano ... (msn.com)