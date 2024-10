Banca Progetto, amministrazione giudiziaria per finanziamenti a società legate all’ndrangheta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Banca Progetto è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano. L’operazione segue l’inchiesta della Dda che «ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice ’ndranghetista hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall’istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo centrale di garanzia a favore delle pmi del Mediocredito centrale, accedendo così ad aiuti di stato a sostegno dell’economia». I fatti contestati si riferiscono al periodo dell’emergenza Covid e dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina. Lettera43.it - Banca Progetto, amministrazione giudiziaria per finanziamenti a società legate all’ndrangheta Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)è stata sottoposta addalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano. L’operazione segue l’inchiesta della Dda che «ha accertato come diverseindirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice ’ndranghetista hanno beneficiato negli anni dierogati dall’istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo centrale di garanzia a favore delle pmi del Mediocredito centrale, accedendo così ad aiuti di stato a sostegno dell’economia». I fatti contestati si riferiscono al periodo dell’emergenza Covid e dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina.

"Prestiti a imprese di ‘ndrangheta". Banca Progetto in amministrazione giudiziaria - La procura, "L'intermediario ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali". (Ilgiornale.it)

Finanziamenti con garanzia statale a società legate alla ‘ndrangheta - amministrazione giudiziaria per Banca Progetto - Per questa ragione la Guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria di Banca Progetto, una banca d’affari milanese. 700 clienti e 7. 6 importi finanziati. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, scaturisce dalle indagini della Dda di Milano su apporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a clan di ‘ndrangheta. (Ilfattoquotidiano.it)

