ATP Vienna, Jack Draper impeccabile al servizio: Darderi sconfitto in due set (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha dato il meglio Luciano Darderi, ma non è bastato contro un grande avversario. L’italo-argentino, dopo la vittoria all’esordio nell’ultimo match della carriera di Dominic Thiem, viene sconfitto agli ottavi dell’ATP 500 di Vienna con il punteggio di 7-5 6-1 da Jack Draper in un’ora e sedici minuti di gioco. Il britannico affronterà uno tra Dimitrov e Machac ai quarti. Fondamentale per l’inglese il gran rendimento al servizio: 91% di punti vinti con la prima, 34 vincenti e appena 16 gratuiti. Il primo set è qualitativamente altissimo al servizio, specie dalla parte di Draper: il britannico riesce a realizzare due game perfetti, a scagliare complessivamente 14 ace nel parziale e a non perdere neanche un punto con la prima di servizio (22 su 22). In tutto sono solo quattro i punti persi alla battuta dall’inglese. Oasport.it - ATP Vienna, Jack Draper impeccabile al servizio: Darderi sconfitto in due set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha dato il meglio Luciano, ma non è bastato contro un grande avversario. L’italo-argentino, dopo la vittoria all’esordio nell’ultimo match della carriera di Dominic Thiem, vieneagli ottavi dell’ATP 500 dicon il punteggio di 7-5 6-1 dain un’ora e sedici minuti di gioco. Il britannico affronterà uno tra Dimitrov e Machac ai quarti. Fondamentale per l’inglese il gran rendimento al: 91% di punti vinti con la prima, 34 vincenti e appena 16 gratuiti. Il primo set è qualitativamente altissimo al, specie dalla parte di: il britannico riesce a realizzare due game perfetti, a scagliare complessivamente 14 ace nel parziale e a non perdere neanche un punto con la prima di(22 su 22). In tutto sono solo quattro i punti persi alla battuta dall’inglese.

LIVE Darderi-Draper 5-7 - 1-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : break GBR in avvio di 2° set - 40-15 Arcobaleno di rovescio dell’azzurro. Mini match point Draper. Quattordici ace nel 1° set per il britannico. 30-30 Gratuito di dritto del britannico, che ha iniziato teso. 5-4 Draper lascia il passante di Darderi, che atterra sulla riga. 40-A Incredibile nastro vincente in risposta sulla prima di Draper. (Oasport.it)

LIVE – Darderi-Draper 5-7 1-4 - secondo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 13:25 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. PRIMO SET – Game facile anche per Draper: 1-1 PRIMO SET – Due ace e un game d’apertura molto solido da parte di Darderi: 1-0 PRIMO SET – Inizia a servire Darderi. 30. Servirà un’impresa a Darderi per avanzare ai quarti di finale dove, in caso di un exploit, incrocerebbe la racchetta con uno tra il fuoriclasse bulgaro Grigor Dimitrov, terza testa di serie, o con il ventiquattrenne ceco Tomas Machac, recente semifinalista al Masters 1000 di Shanghai. (Sportface.it)

LIVE Darderi-Draper 5-7 - 1-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : break GBR in avvio di 2° set - 40-40 Palla corta e clamoroso passante lungoriga di rovescio! Numero! 30-40 Prima vincente! 15-40 Diabolico Draper. 0-15 Attacca di dritto Draper e fa punto. 13:15 Azzurro in cerca dell’impresa contro un giocatore che, in linea del tutto teorica, sarebbe ancora in corsa per un posto alle Finals. 0-15 Sbaglia di dritto nello scambio l’azzurro, attenzione. (Oasport.it)