Tvpertutti.it - Ascolti TV, Reazione a Catena con Insegno danneggia TG1: è ora di cambiare

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ritorno da più di un anno di Pinoin Rai non sta portando i risultati sperati esembra affondare gliTV di Rai1 e TG1. Nonostante le aspettative e il tentativo di sperimentazione, il programma condotto daha registrato dati Auditel poco lusinghieri, perdendo terreno rispetto alla concorrenza e mettendo in crisi l'intera fascia preserale del primo canale. A confermare questa debacle è una recente analisi de Il Foglio, che mette in evidenza i numeri e i problemi di una conduzione che sembra non aver colto nel segno. Secondo gliTV Rai,ha perso ben cinque punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con Marco Liorni alla conduzione, un calo significativo che sta penalizzando il TG1.