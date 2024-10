Ancora morti bianche, ma i governi rifuggono la guerra contro omicidi e lesioni sul lavoro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37 anni. Sono questi i nomi delle ultime due vittime della strage quotidiana di cui sono vittime lavoratori e lavoratrici. Mentre scrivo, altri undici operai sono ricoverati. Tutti vittime dell’esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale a Bologna. Uno di loro è in condizioni gravissime, sei sono in codice 2 e quattro in codice 1. Il 30 agosto 2023 sono 5 gli operai travolti sui binari da un treno presso la stazione di Brandizzo (Torino). Il 16 febbraio 2024 la strage sul cantiere Esselunga a Firenze: 5 operai di ditte in appalto perdono la vita. Il 9 aprile 2024 è la volta di 7 lavoratori della Centrale idroelettrica di Bargi di Enel Green Power, vicino Bologna. Ilfattoquotidiano.it - Ancora morti bianche, ma i governi rifuggono la guerra contro omicidi e lesioni sul lavoro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37 anni. Sono questi i nomi delle ultime due vittime della strage quotidiana di cui sono vittime lavoratori e lavoratrici. Mentre scrivo, altri undici operai sono ricoverati. Tutti vittime dell’esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale a Bologna. Uno di loro è in condizioni gravissime, sei sono in codice 2 e quattro in codice 1. Il 30 agosto 2023 sono 5 gli operai travolti sui binari da un treno presso la stazione di Brandizzo (Torino). Il 16 febbraio 2024 la strage sul cantiere Esselunga a Firenze: 5 operai di ditte in appalto perdono la vita. Il 9 aprile 2024 è la volta di 7 lavoratori della Centrale idroelettrica di Bargi di Enel Green Power, vicino Bologna.

