Allerta meteo a Bologna, venerdì chiusi nidi e scuole di ogni ordine e grado (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla luce dell’Allerta meteo-idrogeologica-idraulica diramata oggi da Arpae, valida per la giornata di domani venerdì 25 ottobre, considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città di Bologna nei giorni scorsi e la dimensione dell’impatto dell’alluvione, che ha indebolito la capacità Bolognatoday.it - Allerta meteo a Bologna, venerdì chiusi nidi e scuole di ogni ordine e grado Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla luce dell’-idrogeologica-idraulica diramata oggi da Arpae, valida per la giornata di domani25 ottobre, considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città dinei giorni scorsi e la dimensione dell’impatto dell’alluvione, che ha indebolito la capacità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole chiuse a Bologna venerdì 25 ottobre per allerta meteo - Proseguono le verifiche dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e del Comune di Bologna lungo i tracciati dei torrenti e dove l’alluvione ha avuto maggiore impatto, per verificare danni ed attivare i relativi interventi. Per la giornata di domani si invita, inoltre, la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti e l’utilizzo di mezzi privati. (Ilrestodelcarlino.it)

Emergenza meteo a Bologna : 175 millimetri di pioggia in 10 ore causano allagamenti e tragedie - Molti automobilisti e pedoni hanno trovato difficoltà nell’attraversare vie ora ridotte a fiumi, rendendo indispensabile l’intervento delle autorità locali e dei soccorritori. Gli amministratori locali hanno attivato procedure di emergenza per fronteggiare le conseguenze del maltempo, incluso l’evacuazione di alcune aree a rischio. (Gaeta.it)

Maltempo in Italia - news in diretta. Allagamenti a Bologna - disperso un ventenne. Oggi allerta meteo arancione in 5 regioni - Le ultime notizie sul maltempo e gli aggiornamenti dell'ultima ora. Situazione critica a Bologna e nel restio dell'Emilia Romagna, intense precipitazioni anche in Sicilia e nelle Marche.Continua a leggere . (Fanpage.it)