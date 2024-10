Al Quirino di Roma 1984 adrenalina totalitarismo e amore proibito

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ott. (askanews) – Acclamato dalla critica e dal pubblico a Londra e a Broadway, ha debuttato in prima nazionale al Teatrodi, il nuovo adattamento di Robert Icke e Ducan Macmillan delnzo di George Orwell, un’esperienza teatrale che lascia il pubblico senza fiato con i suoi 101 minuti dipura. La tournée prosegue al Teatrodiin replica fino a domenica 3 novembre e poi proseguirà nelle principali città italiane. Sotto la guida del regista Giancarlo Nicoletti (vincitore del Premio Franco Enriquez 2023), Violante Placido, Ninni Bruschetta e Woody Neri insieme a Silvio Laviano, Brunella Platania, Salvatore Rancatore, Tommaso Paolucci, Gianluigi Rodrigues, Chiara Sacco danno vita a uno spettacolo straordinario, per raccontare un modern classic della letteratura in maniera innovativa e inaspettata.