Ilgiorno.it - "Addio a tutte le barriere". Pioltello adotta Cude il pass disabili europeo

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Cade un’altra barriera"., il, una banca dati nazionale online, che rende valido il permesso di circolare in tutti i comuni e nella Ztl delle città che leggono il nuovo contrassegno, 500 in Italia, molte anche nella Martesana a cominciare da Vignate, Gorgonzola e Segrate. "Si fa tutto in pochi clic sul portale dell’Automobilista", spiega Mimmo Paolini, comandante della polizia locale. È lui che ha aperto la strada al cambiamento. "Spostarsi liberamente è autonomia - sottolinea la sindaca Ivonne Cosciotti -. È un ulterioreo dell’Amministrazione verso la semplificazione per i cittadini che convivono con un handicap.