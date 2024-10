Young Boys in crisi ma le insidie sono dietro l’angolo | Inter incerottata a caccia dei tre punti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’si è definitivamente ritrovata con le ultime vittorie in campionato, di peso e da “campioni in carica” quella di Roma, ma arriva a una delicata e forse cruciale trasferta di Champions League un po’e con tante. A cominciare dalla situazione stessa degli avversari, campioni in carica di Svizzera ma praticamente allo sbando in questo nuovo campionato nel quale ristagnano nelle retrovie. E poi, hanno perso – e male – le precedenti prime due partite europee, e stanno vivendo in generale un periodo dinon da poco. A Berna c’è però da fare i conti con un ambiente che sarà infuocato, con la voglia di riscatto e soprattutto con un campo sintetico che di sicuro potrebbe causare qualche grattacapo a una squadra che gioca palla a terra e in verticale come quella di Inzaghi.