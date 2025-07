Sala prepara la resistenza | L’inchiesta? Non ci riconosciamo nella lettura dei pm Silenzio tombale del Pd ma gli alleati scalpitano

Serve un “quadro piĂą completo” anche perchĂ© il Comune di Milano “ non si riconosce nella lettura che viene riportata”, cioè quella della Procura di Milano che ha chiesto l’arresto per 6 personi tra politici, funzionari, imprenditori motivandolo in oltre 400 pagine inviate al tribunale. E se per spingere verso l’uscita di Palazzo Marino l’assessore Guido Bardelli (che non era nemmeno indagato) il sindaco Beppe Sala aveva impiegato piĂą o meno 24 ore, questa volta l’atteggiamento sembra quello della resistenza. Un altro componente della sua giunta, il titolare della delega alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, è indagato e questa volta su di lui pende anche una richiesta di domiciliari, che dovrĂ valutare il gip. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

