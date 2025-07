Chiavenna trovato senza vita il giovane turista inglese Matthew Hall

È stato trovato senza vita, dopo quattro giorni di ricerche ininterrotte, Matthew Hall, l’escursionista britannico di 33 anni disperso sui monti sopra Chiavenna. Il corpo è stato individuato oggi — mercoledì 16 luglio — in una zona impervia, circa 150 metri sotto la croce panoramica di Dalò, il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: chiavenna - trovato - vita - matthew

Chiavenna, trovato senza vita il giovane turista inglese Matthew Hall.

Appello per persona scomparsa a Chiavenna: ricerche in corso per Matthew Hall - È stato lanciato un appello per il ritrovamento di Matthew Hall, cittadino britannico di 33 anni, scomparso da Chiavenna lo scorso martedì 9 luglio. Da primalavaltellina.it

Matthew Perry, morto l'attore di Friends: aveva 54 anni. Trovato senza ... - L'attore è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles, hanno ... ilmessaggero.it scrive