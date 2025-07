LIVE | Richard Rios Romano annuncia | la Roma chiude il Benfica no!

La telenovela legata al futuro di Richard Rios continua a tenere banco in questa finestra di mercato. La Roma è ancora in corsa per il centrocampista del Palmeiras, ma deve fare i conti con la concorrenza del Benfica, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Il club brasiliano, però, resta fermo sulla richiesta di 30 milioni di euro garantiti, senza aperture a soluzioni intermedie. 5 minuti fa 16 Luglio 2025 20:55 20:55 Fabrizio Romano: “Nuovi contatti tra Roma e Palmeiras, si tratta tramite intermediari”. Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, ci sono stati nuovi contatti tra la Roma e il Palmeiras tramite intermediari per cercare di sbloccare l’affare Richard Rios. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - LIVE: Richard Rios, Romano annuncia: la Roma chiude, il Benfica no!

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Richard Rios del Palmeiras ha il taglio di capelli che tutti i ragazzini chiedono al proprio parrucchiere - Forse Richard Rios non sarà il nome più caldo del Mondiale per Club ( che si sta rivelando una delle competizioni con più coolness ) ma, potrebbe diventarlo se, come si dice negli ambienti di calciomercato, la Fiorentina di Pioli si facesse sotto.

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, interesse per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras: le ultime.

