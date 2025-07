Vomero due auto distrutte dalle fiamme | paura in via Piscicelli

Due auto in fiamme in via Piscicelli al Vomero. Arrivano i vigili del fuoco. Paura tra i residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vomero - auto - fiamme - paura

