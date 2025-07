A Umbria Jazz volevo solo i migliori ma i capelloni mi davano del fascio

L'inventore del festival Carlo Pagnotta: «Negli Anni di piombo giravo con il tubo Innocenti per difendermi. "Cavallo pazzo" era l'incubo degli artisti e gli hippy fischiavano i bianchi. Per l'assalto alla Madonna di Todi arrestarono me».

Umbria Jazz a Terni: “Ottima intesa per un grande evento nel 2026” - Umbria Jazz a Terni, lunedì cruciale per il futuro della manifestazione in città . IN mattinata, durante la seduta del consiglio comunale, il sindaco Stefano Bandecchi aveva annunciato che “l’edizione 2025 salterà ”.

Umbria Jazz 2025, il programma di martedì 15 luglio - Samara Joy è una delle tante scoperte del direttore artistico Carlo Pagnotta. Che la volle al concerto pomeridiano del Brufani quattro anni fa, per promuoverla poi nel cartellone del teatro Morlacchi.

Terni, Stefano Bandecchi su Umbria Jazz: “Salta l’edizione 2025. Prossimo anno usciremo dalla mediocrità ” - “Inventeremo un aggettivo diverso per Umbria Jazz”. Il sindaco Stefano Bandecchi durante la seduta del Consiglio comunale di oggi – lunedì 5 maggio - ha anticipato gli intendimenti dell’amministrazione comunale.

