Cisl al via il congresso nazionale

Al via il congresso della CISL. “Il coraggio della partecipazione” è il tema al centro dei lavori al Palazzo dei Congressi dell’EUR. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cisl, al via il congresso nazionale

Cisl AbruzzoMolise sceglie San Salvo per il congresso interregionale - "Il coraggio della partecipazione. Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Abruzzo e il Molise" è il titolo scelto dalla Cisl AbruzzoMolise per il proprio congresso interregionale.

Il 12 e il 13 maggio il congresso della Cisl Sicilia: aprirà i lavori la segretaria nazionale Daniela Fumarola - Duecentocinquanta delegati che rappresentano circa 300 mila lavoratori siciliani, parteciperanno al congresso regionale della Cisl Sicilia che si svolgerà il 12 e il 13 maggio all’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

Quarto congresso Cisl Parma Piacenza, tracciata la rotta per il futuro - Una giornata da ricordare, che delinea il futuro della Cisl nei prossimi anni nelle province di Parma e di Piacenza.

Messaggio di Papa #LeoneXIV alla @CislNazionale per il XX Congresso Confederale, aperto oggi a Roma: occorre "promuovere società pacifiche e giuste al servizio dello sviluppo umano integrale e del bene della famiglia umana". #VaticanNewsIT

Ecco il programma del 20º congresso Cisl che si svolgerà al palazzo dei congressi di Roma dal 16 al 19 luglio

Il Papa alla Cisl: promuovere società pacifiche al servizio dello sviluppo umano; Congresso Cisl Medici. Fumarola: “Rilancio sanità pubblica centrale in patto sociale per lo sviluppo e la coesione del Paese”; VII° Congresso Nazionale CISL FP. Petriccioli: “Diamo voce ai servizi pubblici, alle persone, al futuro del Paese”.

Congresso Cisl, Fumarola: è tempo di un grande patto di responsabilità - "E' tempo di stringere un grande patto della responsabilità: Governo, sindacato e sistema delle imprese che partecipino insieme verso obiettivi ...

Mattarella alla Cisl: "Il diritto al lavoro è un obiettivo irrinunciabile" - Il messaggio del presidente della Repubblica in apertura del XX congresso del sindacato.