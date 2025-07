Hikmet smaschera Sumru e la ricatta senza pietĂ : tutti i dettagli delle prossime puntate de La notte nel cuore, tra tradimenti e minacce. Preparatevi a un colpo di scena che stravolgerà “La notte nel cuore”. Hikmet non ha intenzione di restare a guardare mentre sua cognata si gode la vita: con un piano lucido e crudele, rivelerĂ a Samet un segreto devastante. “Sumru è l’amante di Tahsin”, confesserĂ con voce tesa, raccontando di aver visto un ritratto della donna troneggiare nella camera da letto di quell’uomo. Ma non finisce qui. La gelosia di Hikmet si trasformerĂ in furia cieca. StringerĂ i pugni, pronta a tutto: “Ti toglierò la vita, Sumru”, sussurrerĂ tra sĂ©, decisa a rovinare la sua rivale senza pietĂ . 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche: Sumru Amante di Tahsin. La Furia di Hikmet!