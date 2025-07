CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:55 Ci siamo! Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo! 20:53 Sono attesi 25.000 spettatori questa sera. 20:52 A breve le due formazioni scenderanno in campo per gli inni nazionali. 20:48 A Ginevra, Italia e Norvegia si ritrovano di fronte per il ventesimo confronto diretto della loro storia. Si tratta della 5a volta alla fase finale dell’Europeo e la 7a apparizione in totale delle azzurre ai quarti 20:45 Davanti alle italiane la Norvegia. Nonostante siano passate alla fase successiva grazie alla prima posizione conquistata a pieni punti, le ragazze allenate da Gemma Grainger non avevano un gruppo un di spessore. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: a minuti il via del match! Girelli e Cantore al via per Soncin