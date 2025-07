Garlasco è partita la caccia ad Ignoto 3 | tamponi ai conoscenti di Chiara Il criminologo | Subito nuovi protocolli per i reperti

È partita ufficialmente la caccia ad Ignoto 3 nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: l’obiettivo è conoscere il prima possibile a chi appartiene il dna maschile rinvenuto sul corpo di Chiara Poggi. Per trovare Ignoto 3 Procura della Repubblica di Pavia e consulenti compareranno il dna trovato sul corpo di Chiara Poggi con quello di trenta persone. Una cerchia ristretta che però, in maniera forse inaspettata, include sia operatori sia conoscenti della vittima. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Garlasco, è partita la caccia ad Ignoto 3: tamponi ai conoscenti di Chiara. Il criminologo: “Subito nuovi protocolli per i reperti”

