Osimhen rottura e ‘minaccia’ alla SSC Napoli | Vuole solo il Galatasaray sta spingendo per…

Victor Osimhen si appresta a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club turco avrebbe accettato le nuove clausole anti-Italia richieste dalla SSC Napoli oltre che le garanzie richieste dal presidente Aurelio De Laurentiis. La trattativa si avvia quindi ad una conclusione e presto il nigeriano potrebbe approdare di nuovo . L'articolo Osimhen, rottura e ‘minaccia’ alla SSC Napoli: “Vuole solo il Galatasaray, sta spingendo per.”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: osimhen - napoli - galatasaray - rottura

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

#Osimhen-#Napoli, è rottura totale: il nigeriano vuole solo il #Galatasaray – Repubblica Vai su X

Victor #Osimhen ignora completamente il #Napoli e non si presenta al raduno di #Castelvolturno! Come annunciato da @matte.moretto, il nigeriano ha inviato un certificato medico al club. Vuole solo il Galatasaray! Cosa ne pensate? #TuttoNapoli # Vai su Facebook

Osimhen, rottura col Napoli: vuole solo il Galatasaray. Dalla Turchia arriva l’affondo decisivo; Osimhen-Napoli, è rottura totale: il nigeriano vuole solo il Galatasaray – Repubblica; Napoli e Galatasaray a oltranza per Osimhen: si discute sulle rate.

Caso Osimhen: il Galatasaray respinge la controfferta del Napoli - Abbiamo provato a ricostruire la telenovela che ha come protagonisti l’attaccante nigeriano e il Napoli. Segnala vivicentro.it

Napoli, Osimhen come Koopmeiners: l'ultima mossa per sfidare De Laurentiis. Noa Lang-Beukema: è tempo di visite - Come fatto la scorsa estate da Koopmeiners, Osimhen ha presentato un certificato medico perché del Napoli non vuole più saperne. Si legge su sport.virgilio.it