The Batman 2 | Colin Farrell parla della nuova sceneggiatura firmata da Matt Reeves

Il sequel di The Batman è sempre più vicino, ma Colin Farrell confessa di non aver ancora letto nemmeno una riga del copione. Colin Farrell, recentemente nominato ai Primetime Emmy Awards per il ruolo da protagonista nella serie HBO The Penguin, ha parlato in una nuova intervista dello stato della sceneggiatura di The Batman 2. Il film, diretto ancora una volta da Matt Reeves, sarà il seguito dell'acclamato The Batman del 2022. Colin Farrell su The Batman 2 Durante una conversazione con Deadline, Farrell ha svelato di non aver ancora letto il copione del sequel scritto da Reeves insieme a Mattson Tomlin, ma ha aggiunto che quel momento è ormai vicino.

Aggiornamenti su the batman 2 e 3 da colin farrell dopo la scrittura del sequel - Il panorama delle produzioni cinematografiche legate all’universo DC si sta progressivamente ampliando, con aggiornamenti riguardanti i prossimi capitoli di The Batman.

The Batman 2, Colin Farrell rompe il silenzio e conferma il ritorno: "Lo leggerò presto" - L'attore, interprete del Pinguino, è tornato a parlare dell'attesissimo sequel scritto e diretto da Matt Reeves.