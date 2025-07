Lido comunale Emo | La struttura ha bisogno di mani che lo vivano non di nuovi bandi a perdere

"Il Lido comunale di Reggio Calabria, affacciato su uno dei panorami più suggestivi del Mediterraneo, è da anni intrappolato in un ciclo di incuria, abbandono e scelte sbagliate. Un esempio quasi unico di stabilimento balneare così grande al centro di una città , un luogo che dovrebbe. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

