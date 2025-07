Poste | Centro di smistamento di Pantano D’Arci privo di climatizzazione e mancata disinfestazione

“ Purtroppo abbiamo atteso invano e dopo solleciti verbali e note sindacali non si risolve il problema.” Recita così una nota sindacale dell’SLP CISL a firma di Segretario Territoriale SLP CISL, Carlotta Grasso. “ Eppure, oltre 400 lavoratori, gran parte applicati in turnazione, soffrono condizioni di invivibilitĂ presso la struttura. Le risposte aziendali sono variegate: ci sono reparti con attivazione parziale, altri con sistematici guasti, oppure del tipo: abbiamo comunicato ai vertici aziendali. Di fatto, “probabilmente”, ci vorrebbe piĂą prevenzione, programmazione e, soprattutto, investimenti che risolverebbe il gravissimo disagio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Poste: Centro di smistamento di Pantano D’Arci privo di climatizzazione e mancata disinfestazione

