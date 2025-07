Certaldo muore a 39 anni Era il marito dell’assessore Romina Renzi

Certaldo, 16 luglio 2025 – Se n’è andato due giorni fa, a soli trentanove anni, lottando sino all’ultimo contro il male che lo aveva aggredito. Una lotta durata cinquanta giorni, purtroppo senza esito positivo: Ondin Dutu non c’è piĂą ed un’intera comunitĂ , quella di Certaldo, si è stretta con affetto e solidarietĂ attorno ai familiari e all’assessore Romina Renzi. Il trentanovenne Dutu era infatti il marito dell’ex-presidente del consiglio comunale e proprio nel giugno dello scorso anno si erano sposati. L’amministrazione comunale e gli esponenti del Pd che lo hanno conosciuto ricordano Ondin come «un ragazzo d’oro, proveniente da una famiglia esemplare, pronto a dare il proprio contributo anche durante le feste servendo come volontario». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Certaldo, muore a 39 anni. Era il marito dell’assessore Romina Renzi

In questa notizia si parla di: certaldo - anni - marito - assessore

Certaldo, tragico malore sul lavoro: a 63 anni muore in un cantiere - Certaldo (Firenze), 26 giugno 2025 - Tragico malore avvenuto in un cantiere edile a Certaldo, in provincia di Firenze.

Certaldo, muore a 39 anni. Era il marito dell’assessore Romina Renzi.

Lutto a Certaldo, muore a 39 anni Odin Dutu. Era il marito dell'assessora Renzi - È morto ieri a soli 39 anni Odin Dutu, marito dell'assessora Romina Renzi da appena un anno. Scrive gonews.it