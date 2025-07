Così preparo il mio primo Mondiale il ranista emergente Christian Mantegazza si racconta

? Christian Mantegazza è pronto a lasciare il segno! Nella nuova puntata di Swim Zone, Aglaia Pezzato ed Enrico Spada intervistano uno dei talenti emergenti del nuoto italiano: Christian Mantegazza, classe 2004, pronto al debutto mondiale a Singapore. Atleta versatile e in grande crescita, Mantegazza è uno specialista dei 200 rana, ma si distingue anche nei misti, farfalla e stile libero. Un nuotatore completo che potrebbe diventare un pilastro della Nazionale azzurra nei prossimi anni. In questa intervista esclusiva, ci racconta la sua carriera, i suoi allenamenti e le emozioni in vista del suo primo Mondiale assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

