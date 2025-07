WWE | Roman Reigns sarà a Raw entrambe le puntate pre SummerSlam

Dopo il suo scioccante ritorno nell’ultima puntata di Raw, la WWE ha annunciato che Roman Reigns sarà presente nei i due episodi finali dello show rosso prima di SummerSlam. Secondo delle pubblicità locali, il Tribal Chief apparirà nell’episodio di Raw del 21 luglio – dal Toyota Center di Houston, Texas – e del 28 luglio – dalla Caesars Arena di Detroit, Michigan. Queste apparizioni ci diranno sicuramente di più sul futuro che attende il samoano e la sua relativa sfida durante l’evento più grande dell’estate, quest’anno diviso in due notti. I suoi piani per SummerSlam. Roman ha presenziato per la prima volta dalla puntata di Raw post WrestleMania 41 questo lunedì notte, al termine della puntata: ha attaccato Bron Breakker e Bronson Reed, membri ormai consolidati della fazione di Seth Rollins e Paul Heyman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns sarà a Raw entrambe le puntate pre SummerSlam

