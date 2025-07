Vittorio Feltri non ne può più | ' ' Sono disgustato' ' Stranieri fuori controllo a Milano

A Milano vige quasi l'anarchia. Non è più una città tranquilla nella quale vivere, specie nella periferia. E' ormai una verità storica, lo denunciano in molti da anni. Troppe aggressioni, troppi furti, regna il caos. Vittorio Feltri si scaglia contro gli extracomunitari dopo l'ennesimo caso di cronaca: sulla tratta del Trenord Melegnano-Bovisa un giovane turista americano è stato vittima di una violenta rapina con arma da taglio. Secondo la testimonianza del capotreno di turno, i colpevoli appertengono a gruppo di aggressori di origine nordafricana, che hanno puntato un coltello alla gola del ragazzo, ferendolo dalla spalla sinistra a quella destra in maniera preoccupante prima di strappargli una collana di dosso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vittorio Feltri non ne può più: ''Sono disgustato''. Stranieri fuori controllo a Milano

"Inimitabili", Oriana Fallaci e Vittorio Feltri protagonisti della terza puntata - Nuovo appuntamento con "Inimitabili" che nella puntata di domenica 18 maggio farà un ritratto inedito della grande giornalista e scrittrice Oriana Fallaci.

“Da cretini”. Garlasco, la furia di Vittorio Feltri: cosa pensa di Alberto Stasi e delle nuove indagini - Da anni è una delle voci più critiche contro la condanna di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco.

Caso Garlasco, il duro intervento di Vittorio Feltri: “Da cretini” - Il caso Garlasco continua a suscitare dibattiti accesi e coinvolgere l’opinione pubblica italiana. Al centro di questa controversia vi è Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

"I musulmani sono una ra**a inferiore”. Queste le parole di Vittorio Feltri pronunciate in riferimento alle proteste nel quartiere Corvetto di Milano per la morte di Ramy Elgaml, durante la puntata del 28 novembre 2024 del programma “La Zanzara” di Radio24. P Vai su Facebook

