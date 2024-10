Lettera43.it - Veltroni al parco per firmare libri, Meb e Napolitano Jr da Cassese e altre pillole

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Idi Waltercon protagonista il commissario Buonvino presto diventeranno una serie televisiva. E allora grande festa nel pomeriggio di martedì 22 ottobre a Roma al, nel bar dei Daini, alle spalle della Galleria Borghese, dove il giovane Walter andava a gustare la grattachecca: complice il rito del “firmacopie” per l’ultima fatica letteraria intitolata Assassinio a Villa Borghese, per salutare l’ex sindaco della Capitale e soprattutto ex ministro per i Beni culturali sono apparsi i vecchi amici, dai politici come Walter Verini ai giornalisti come Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, tra un panino con il prosciutto cotto e una pizzetta. Memorabile la battuta pronunciata daammirando un cane barboncino bianco: «Ma c’è pure la sinistra giovanile?». Dac’erano, tra gli altri, Walter Verini, Fabrizio Roncone e un barboncino.